В Алданском районе опрокинулся большегруз, вылилось три тысячи литров топлива

Фото: прокуратура Якутии

28 июня на 786 км федеральной автодороги «Лена» в Алданском районе опрокинулся грузовой автомобиль «SHAANXI» в составе полуприцепа цистерны «ENXIN SHIYE».

По данным прокуратуры Якутии, произошел разлив дизельного топлива. Предварительно установлено, что объем розлива составил около трех тысяч литров. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий розлива.

Минэкологии уточняет, что нефтепродукты попали в безымянный ручей который является левым притоком реки Модут.

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