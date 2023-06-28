В Якутии завершили реконструкцию аэропорта Сангар в Кобяйском районе

Фото: Минтранс Якутии

28 июня в поселке Сангар Кобяйского района торжественно открыли новое здание аэропорта, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Реконструкция проводилась в 2021-2022 годах подрядной организацией ООО «Вариант Плюс» в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Стоимость – свыше 320 миллионов рублей.

Более 20 лет терминалом служило небольшое деревянное здание, которое было арендовано у «Почты России». А старый аэровокзал, построенный в середине прошлого века, был признан аварийным ещё в начале 2000-х.

Новый объект - это трехэтажное здание со всеми удобствами - просторным залом ожидания, с комнатой матери и ребенка, медпунктом. Кроме терминала с пропускной способностью 35 пассажиров в час также построены объекты вспомогательной аэропортовой инфраструктуры: контрольно-пропускной пункт, патрульная дорога, периметровое ограждение, водоотводящая канава и др.

До 2024 года предусмотрена реконструкция 14 аэропортов республики. Это аэропорты Якутска, Мирного, Нерюнгри, Олёкминска, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангар, Полярного и Усть-Неры.

Уже сданы объекты в пяти аэропортах: Верхневилюйска, Жиганска, Сангар, Белой Горы и Депутатского. В ближайшее время будет введён аэропорт Хандыги.

В текущем году также завершат работы по модернизации взлётно-посадочных полос в аэропортах Якутска, Усть-Неры и Черского. Кроме того, запланировано окончание строительства служебно-пассажирского здания аэропорта Нерюнгри и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры аэропорта Вилюйска и Олёкминска.

Реконструкцию взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Полярный» и строительство аэропортового комплекса города Мирный планируют закончить в 2024 году.

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