Застрявшую на мели баржу в Якутии вызволили, а теплоход еще нет

Фото: Минтранс Якутии

Ситуация с застрявшим на мели судном ЛОРП понемногу начинает выправляться, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

15 июня из-за ошибки судоводителя судно ЛОРП вместе с баржей село на мель на реке Лена на участке Киренск-Пеледуй. На судне находилось 3324 тонны различных грузов, включая 32 контейнера с 796 тоннами продуктами питания.

Недавно теплоход и баржу пытались спасти с помощью плавкрана. Но спасательная операция не увенчалась успехом: плавкран тоже сел на мель. Тревогу забили предприниматели Олекминска, которые в срок не получили свои контейнеры с грузом.

После публикаций в СМИ власти Якутии приняли меры. Было привлечено семь единиц судов. Была выполнена частичная перевалка груза в объеме 920 тонн на другие суда. Оставшийся груз будет дополнительно перегружен и доставлен в Олекминск до конца текущей недели, оповещение грузополучателей проведено.

28 июня Минтранс Якутии сообщил, что баржа «МП-2554» с оставшимся грузом в объеме 1608,3 тонн, была вызволена с песков и направлена в поселок Витим.

Стоящее на мели судно «СК-2026 ожидает роста уровня воды. На данный момент уровень воды составляет 510 см, в ближайшие сутки ожидается повышение уровня на 36-68 см, что создаст благоприятные условия для его высвобождения.

Также 29 июня ожидается прибытие земснаряда ФБУ «Администрация Ленского бассейна», который должен освободить часть судового хода, достаточную для пропуска судна. Если буксировщики и плавкран не смогут этого сделать сами.

После высвобождения судно «СК-2026» будет направлено до пункта назначения в сопровождении барже-буксировочного состава.

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