В Усть-Майском районе объявят режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: МЧС по Якутии

Первый вице-премьер правительства Дмитрий Садовников дал указание руководству Усть-Майского района объявить режим ЧС.

В Усть-Майском районе сегодня действуют три пожара. Один из них планируется локализовать к вечеру среды, 28 июня. Для усиления работ по тушению двух других пожаров в район направлены 53 сотрудника ФБУ «Авиалесоохрана», для локализации возгораний будут применены взрывчатые вещества.

Также туда направлен вертолёт с внешней подвеской для доставки ёмкостей. Данные пожары возникли в труднодоступной местности, где невозможно использовать наземную технику.

Также сегодня в республике усилена работа по локализации крупного лесного пожара в Алданском районе.

В тушении лесных пожаров в регионе используются 4 вертолёта Ми-8, в патрулировании работают 18 воздушных судов. Самолёт зондировщик будет работать в Оймяконском и Усть-Майском районах. В тушении лесных пожаров задействованы более 150 сотрудников лесопожарных подразделений.

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