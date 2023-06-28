В Хатассах 4-летняя девочка сломала руку на детской площадке

Фото: прокуратура Якутии

26 мая на детской площадке в пригороде Якутска – Хатассах четырехлетняя девочка упала с горки и сломала руку. Как сообщают пресс-службы СУ СК РФ по Якутии и прокуратуры республики, было принято решение о заведении уголовного дела.

Установлено, что детскую площадку в 2022 году установила одна фирма в рамках муниципального контракта. При этом лестница при подъеме на горку детской площадки не оборудована перилами, что привело к падению ребенка. Девочка получила травму в виде перелома левой плечевой кости со смещением.

В итоге следственный отдел по Якутску завел уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных в отношении работ, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.