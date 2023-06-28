Местные кадры - в промышленность: найти работу мечты в АЛРОСА

Ладимир Аргунов, начальник отдела АЛРОСА по работе с органами государственной власти. Фото: Пресс-служба АЛРОСА

В рамках республиканского приоритетного проекта «Местные кадры - в промышленность» в якутскую алмазную компанию за эти годы трудоустроились более 12 тысяч жителей Якутии. И сегодня главный работодатель региона продолжает работу в этом направлении.

С 2018 года АЛРОСА совместно с Государственным комитетом по занятости населения Якутии успешно реализует приоритетный проект республики «Местные кадры - в промышленность». Только за прошедший 2022 год в группу АЛРОСА трудоустроились более 4 тысяч якутян. И сегодня в компании определен вектор развития и подготовки кадров по направлениям горных и подземных работ, а также транспортного обеспечения.

- Компания АЛРОСА - лидер и лучший участник проекта «Местные кадры - в промышленность» по количеству трудоустроенных среди местного населения, по количеству прохождения стажировок среди молодых кадров и специалистов, лидер по количеству трудоустройства безработных, которые прошли профессиональное обучение. Сегодня в компании АЛРОСА работают более 30 тысяч человек: это уникальные люди, специалисты, которые добросовестно работают в непростых условиях Крайнего Севера, - сказал начальник отдела АЛРОСА по работе с органами государственной власти Ладимир Аргунов.

Для компании важно не только трудоустроить перспективных специалистов, но и дать им интересную работу с достойным заработком. Именно поэтому АЛРОСА всегда принимает активное участие в ярмарках вакансий и с радостью приветствует в своих рядах новых, целеустремленных и энергичных работников.

Виктор Соколов пришел в АЛРОСА осознанно. Важным критерием для него стали не только лучшие условия труда, но и перспективы роста и возможность развиваться. Фото: Пресс-служба АЛРОСА

Активист, спортсмен и отличный специалист Виктор Соколов пришел в АЛРОСА осознанно. Важным критерием для него стали не только лучшие условия труда, но и перспективы роста и возможность развиваться. Родился Виктор в Чурапчинском улусе, по образованию специалист по технологии обработки драгоценных камней и металлов.

- АЛРОСА - всемирная компания по добыче алмазов, занимает лидирующие позиции. Я выбрал свою профессию, потому что промышленная отрасль Якутии активно развивается. Думаю, это перспективное направление для молодежи. Здесь есть и стабильность, и возможности для развития, - говорит сортировщик алмазов ЯПТА АЛРОСА Виктор Соколов.

Проект «Местные кадры - в промышленность» продолжает развиваться с целью привлечения незанятых якутян на работу на крупные добывающие предприятия Якутии, которые играют ключевую роль в сокращении безработицы. И крупнейший работодатель в лице АЛРОСА сегодня стал стратегическим партнером республики в решении этих задач.