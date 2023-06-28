Ко Дню реки Лены в Якутии пройдет субботник на прибрежных территориях

Фото: Валерий НИКОЛАЕВ / 2ГИС

Ежегодно 2 июля отмечается День реки Лены. В честь праздника Минэкологии региона приглашает якутян принять участие в субботнике.

В Якутске экологическая акция начнется 30 июня в 15:00 на дамбе 203 микрорайона. Сбор участников состоится у ЖК «Парус».

Также субботники на прибрежных территориях проведут и в районах Якутии. Место сбора можно уточнить в районных комитетах и инспекциях госэконадзора Минэкологии республики.

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