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НовостиПроисшествия28 июня 2023 8:10

В Якутске 8-летняя девочка ударилась о дверцу «Лексуса» и попала в больницу

Ребенок пострадал в ДТП на 203 микрорайоне
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

Вечером 27 июня на территории 203 микрорайона в ДТП пострадала маленькая девочка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция города Якутска.

О происшествии сообщили сотрудники Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины, где оказали помощь ребенку.

Как выяснилось, возле 29 корпуса 8-летняя девочка выбежала из-за припаркованной машины и ударилась о переднюю левую дверь «Лексуса РХ350». Девочка получила ушибы, ей назначено стационарное лечение.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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