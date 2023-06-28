Из-за грозы в пригороде Якутска загорелся дом

В селе под Якутском гроза стала причиной пожара в частном доме Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ночь на 28 июня над столицей Якутии прошел ливень с грозой. Одна из молний ударила в крышу дома в пригороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о пожаре поступило в 03:10 ночи. Уже через 10 минут пожарные прибыли к частному дому по улице Центральная в селе Владимировка. К моменту их приезда полыхала кровля. Огонь повредил стены и крышу на площади 80 кв.м.

Пострадавших нет. Отмечается, что в данное время в доме никто не живет. Причиной пожара в ведомстве назвали разбушевавшуюся грозу. Ущерб устанавливается.

На тушение привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.

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