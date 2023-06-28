В Якутии мошенники похитили 51 миллион рублей благодаря афере с тестами на коронавирус

Фото: прокуратура Якутии

Четверо работников одной из организаций, а также индивидуальный предприниматель предстанут перед судом за махинации с экспресс-тестами на коронавирус.

По данным прокуратуры, они разработали и реализовали преступную схему. Хотя другие работники предприятия бесплатно сдавали экспресс-тесты на COVID-19 в поликлинике, они готовили и представляли фиктивные документы, что, якобы экспресс-тесты приходилось закупать у ИП-шника. Таким образом, они похитили у организации более 51 миллиона рублей.

Заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере). На имущество обвиняемых наложен арест на указанную сумму.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд.

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