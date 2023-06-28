В Якутске осужденные привлечены к благоустройству городских улиц

Фото: УФСИН по Якутии

В Якутске осужденные на принудительные работы под контролем сотрудников выполняют работы по благоустройству городских улиц и площадей, ямочному ремонту дорог, а также по ремонту специальных автомобилей и проверке генераторов и другие.

Об этом сообщает пресс-служба УФСИН. Осужденные, отбывающие наказание в исправительном центре в Якутске, трудоустроены в ООО «ЯкутскЭкосети», МУП «Жилкомсервис», ОАО «Якутдорстрой» и в Управляющих компаниях города.

За свой труд получают заработную плату и за исключением удержаний (от 5 % до 20 % по приговору суда) распоряжаются ею по своему усмотрению, имеют оплачиваемый отпуск. Работодатели положительно отзываются о результатах труда осужденных и характеризуют их как добросовестных работников.

Принудительные работы как альтернатива лишению свободы заключаются в привлечении осужденных к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, и способствуют успешной социализации.

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