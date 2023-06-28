Житель Якутска осужден на 8 лет за убийство приятеля по неосторожности

Житель Якутска получил срок за убийство собутыльника по неосторожности Фото: Иван ВИСЛОВ

Распитие алкоголя в техническом помещении многоквартирного дома в Якутске закончилось смертью одного из собутыльников, сообщает прокуратура Якутии.

В феврале 2023 года во время посиделки 28-летний местный житель поссорился с приятелем. Схватив нож, он нанес потерпевшему не менее двух ударов в левое бедро. Колото-резанная сквозная рана задела пересечение бедренной вены и артерии. После острой кровопотери мужчина скончался на месте.

За умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ) суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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