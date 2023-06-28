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НовостиПроисшествия28 июня 2023 1:18

Житель Якутска осужден на 8 лет за убийство приятеля по неосторожности

Перед убийством они вместе выпивали
Ксения ГАБЫШЕВА
Житель Якутска получил срок за убийство собутыльника по неосторожности

Житель Якутска получил срок за убийство собутыльника по неосторожности

Фото: Иван ВИСЛОВ

Распитие алкоголя в техническом помещении многоквартирного дома в Якутске закончилось смертью одного из собутыльников, сообщает прокуратура Якутии.

В феврале 2023 года во время посиделки 28-летний местный житель поссорился с приятелем. Схватив нож, он нанес потерпевшему не менее двух ударов в левое бедро. Колото-резанная сквозная рана задела пересечение бедренной вены и артерии. После острой кровопотери мужчина скончался на месте.

За умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ) суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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