В Якутии произошел обрыв на магистральной линии Ростелекома

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Утром 28 июня пользователи из Якутска и ряда районов заметили проблемы с доступом в интернет.

По данным пресс-службы «Ростелекома», 28 июня в 5 утра крупногабаритный транспорт повредил магистральную линию на участке «Нижний Бестях — Якутск».

Из-за происшествия у части абонентов отсутствовал доступ в интернет, интерактивное ТВ. Для восстановления доступа к услугам «Ростелеком» перевел абонентов на резервный канал связи.

Специалисты компании продолжают восстановительные работы. Дело по факту повреждения магистральной линии связи передали в полицию.

20 мая произошел аналогичный случай. Ночью произошла авария на магистральном кабеле в Нижнем Бестяхе. Его повредил крупногабаритный транспорт при переходе через дорогу.

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