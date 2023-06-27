Солнце, радуга и град: посетители Орто Дойду в Якутии засняли красивые кадры природы

Фото: скриншот видео

Во вторник, 27 июня, на территории села Октемцы Хангаласского района Якутии прошел град.

Селяне, а также посетители местности Орто Дойду, расположенного неподалеку, засняли красивые кадры природы, на котором соединились грозовые тучи, радуга, солнце и град.

Посмотрите сами видео.

А вот другое видео, где видно, с какой силой льдины падают на землю.

В соцсетях распространяется аудиозапись, на котором неизвестный мужчина говорит, что град повредил машины.

«Только что град прошел в районе «Орто Дойду», зоопарка, Октемцы. Там половина машин стоит с разбитыми фарами. Лобовуха разбита у одной стоит. Я успел под деревья спрятаться», — говорит он.

Фото: газета «Хангалас»

Сегодня во многих районах Якутии прошла гроза, в том числе и в Якутске.

Стоит 30-градусная жара. В частности, в Октемцах, как пишут жители села, днем было +33 градуса.

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