Миллионному жителю Якутии вручили миллион рублей

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

27 июня в Национальном центре медицины Якутии состоялась торжественная выписка девочки Саины – именно так назвали миллионного жителя Якутии, родившуюся 23 июня.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, девочка весом 4 кг 100 грамм и ростом 56 см стала вторым ребенком в семье Гаврила и Арины Онуфриевых из Мирнинского района. В честь того, что она родилась в благодатное летнее время, её назвали Саиной (в переводе «лето», «летняя»).

Вице-премьер Георгий Степанов от имени главы Якутии вручил семье Онуфриевых сертификат целевого капитала республики «Дети столетия» в размере 105 тысяч рублей и сертификат на 232 тысячи о предоставлении регионального материнского капитала в связи с рождением второго ребёнка.

А председатель правления «Алмазэргиэнбанка» Николай Долгунов вручил сертификат о вкладе на миллион рублей под 8% годовых на образовательные цели.

Кстати, это не в первый раз, когда в Якутии рождается миллионный житель. Мало кто помнит, но в 1985 году республика уже достигала этой отметки. Первый миллионный житель Якутии родился тогда в семье Герасимовых — сын Василий. Его родители тогда получили четырехкомнатную квартиру в Якутске, в которой живут до сих пор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутии родился миллионный житель (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.