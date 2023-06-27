«Это не приглашение на Ысыах, а наша реклама». Якутский ювелирный бренд заявил о краже их проморолика

Якутский бренд пожаловался на кражу своего видео

Жители Якутии гордятся тем, что земляки не забывают традиции, даже находясь на другой части планеты. Правда, для проведения Ысыаха в Нью-Йорке использовали чужой проморолик. С таким обвинением выступила ювелирная компания «Уруу».

Праздник в одном из крупнейших городов США провели 24 июня. В тот же день в якутских мессенджерах разлетелось красивое видеоприглашение на мероприятие. В нем девочка в национальном костюме встречает прилетевших с небес богинь, которые дарят ей серебряные якутские украшения.

Почти ровно такой же ролик, но с чуть большим хронометражом появился в сети днем ранее, 23 июня, в соцсетях ювелирной компании «Уруу».

– Этот ролик мы заказали у Виктора Ли-Фу, известного якутского режиссера, продюсера. Заплатили в общей сложности 350 тысяч рублей, это зарплата сотрудников, моделей и съемки с графикой. Мы удивились, когда в выходные увидели наше видео в телеграме и ватсапе с рекламой чужого мероприятия. При этом видно, что ролик некачественный, будто с экрана записывали. Наш логотип и название обрезали. Обидно, конечно, ведь была проделана большая работа, – рассказала «КП – Якутия» представитель бренда Саина Семенова.

В качестве доказательств компания предоставила фотографии бэкстейджа (закадровые фото со съемочной площадки). Предъявлять претензии за нарушение авторских прав в компании не планируют.

– Мы хотели бы придать этой истории огласку, чтобы люди узнали правду. Это далеко не в первый раз, когда крадут наше промо. Некоторые магазины выкладывают нашу продукцию как свою. Когда такое происходит, мы просим удалить фото или отметить нас, обычно люди прислушиваются, – отметили в «Уруу».

На съемках ролика. Фото: "Уруу"

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.