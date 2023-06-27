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НовостиОбщество27 июня 2023 7:33

«Это не приглашение на Ысыах, а наша реклама». Якутский ювелирный бренд заявил о краже их проморолика

Ювелирная компания обвинила якутское землячество в Нью-Йорке в присвоении видео
Ксения ГАБЫШЕВА
Якутский бренд пожаловался на кражу своего видео

Якутский бренд пожаловался на кражу своего видео

Жители Якутии гордятся тем, что земляки не забывают традиции, даже находясь на другой части планеты. Правда, для проведения Ысыаха в Нью-Йорке использовали чужой проморолик. С таким обвинением выступила ювелирная компания «Уруу».

Праздник в одном из крупнейших городов США провели 24 июня. В тот же день в якутских мессенджерах разлетелось красивое видеоприглашение на мероприятие. В нем девочка в национальном костюме встречает прилетевших с небес богинь, которые дарят ей серебряные якутские украшения.

Почти ровно такой же ролик, но с чуть большим хронометражом появился в сети днем ранее, 23 июня, в соцсетях ювелирной компании «Уруу».

– Этот ролик мы заказали у Виктора Ли-Фу, известного якутского режиссера, продюсера. Заплатили в общей сложности 350 тысяч рублей, это зарплата сотрудников, моделей и съемки с графикой. Мы удивились, когда в выходные увидели наше видео в телеграме и ватсапе с рекламой чужого мероприятия. При этом видно, что ролик некачественный, будто с экрана записывали. Наш логотип и название обрезали. Обидно, конечно, ведь была проделана большая работа, – рассказала «КП – Якутия» представитель бренда Саина Семенова.

В качестве доказательств компания предоставила фотографии бэкстейджа (закадровые фото со съемочной площадки). Предъявлять претензии за нарушение авторских прав в компании не планируют.

– Мы хотели бы придать этой истории огласку, чтобы люди узнали правду. Это далеко не в первый раз, когда крадут наше промо. Некоторые магазины выкладывают нашу продукцию как свою. Когда такое происходит, мы просим удалить фото или отметить нас, обычно люди прислушиваются, – отметили в «Уруу».

На съемках ролика. Фото: "Уруу"

На съемках ролика. Фото: "Уруу"

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