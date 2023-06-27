В Якутске экстренные службы оцепили здание по Лермонтова

Фото: SakhaDay

Здание возле ТЦ «Норд» по адресу Лермонтова, 49 оцепила полиция. Как пишет «SakhaDay» со ссылкой на источник, обнаружен подозрительный предмет, ожидают саперов.

На место приехали скорая, пожарные машины, полиция и МЧС. При этом, магазины в соседних «подъездах» работают в обычном режиме.

В пресс-службе МЧС прокомментировали «КП – Якутия» оцепление здания по Лермонтова:

— В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило анонимное сообщение о возможных противоправных действиях на объекте с массовым пребыванием людей по улице Лермонтова в Якутске. На месте работают экстренные службы.

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