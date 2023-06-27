В Якутске 28 июня ожидается до плюс 32 градусов

Фото: KP.RU

В среду, 28 июня, в Якутске станет жарче.

– Без существенных осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Ночью +16+18°, днем +30+32°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем воздух в столице Якутии прогрелся до плюс 31 градуса.

Напомним, официальное открытие городского пляжа намечено на конец недели, либо на начало следующей.

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