В Якутии срубленное лесорубом дерево упало на человека и убило его

Фото: прокуратура Якутии

В Нерюнгринском районе произошел несчастный случай во время вырубки просеки в лесу, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В апреле 2023 года в лесополосе мужчины валили деревья, чтобы проложить просеку. В какой-то момент во время работы обвиняемый, не убедившись в безопасности своих действий, спилил дерево. Оно упало на другого лесоруба.

Пострадавший получил тяжелые травмы. К сожалению, он скончался по дороге в больницу.

На виновника ЧП завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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