За нападение на полицейского житель Якутска проведет 2 года в колонии

В Якутске задержанный напал на полицейского прямо в отделении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Якутске осужден 56-летний мужчина, ударивший сотрудника полиции цепью, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В марте 2023 года жильцы одного из многоквартирных домов пожаловались на шум. Нарушитель тишины и покоя был доставлен в дежурную часть. Мужчина был не согласен с требованиями правоохранителей. В какой-то момент достал из кармана куртки металлическую цепь и ударил по лицу представителя власти. Его действия тут же были пресечены.

Было заведено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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