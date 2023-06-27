Вячеслав Дьяконов больше не будет участвовать в Играх Дыгына

Вячеслав Дьяконов. Фото: Спорт Якутии

Победитель прошедшего турнира по национальному многоборью Игры Дыгына Вячеслав Дьяконов объявил, что больше не будет в них участвовать, сообщило издание «Спорт Якутии».

«Я доказал всем, а прежде всего самому себе, что выиграю этот турнир. И на этом заканчиваю свое выступление на турнирах по многоборью. Следующая цель — достичь успехов в мас-рестлинге», — сообщил он.

Вячеслав Дьяконов — победитель первенства Якутии, двукратный победитель Кубка чемпиона. Сын шестикратного победителя Игр Дыгына Николая Дьяконова.

Ему всего 21 год, и он мог бы еще несколько лет радовать болельщиков. К примеру, пятикратный чемпион Игр Егор Филиппов завершил карьеру в 31 год.

Вячеслав родом из Намского района. Ранее еще один участник турнира из этого же района Артем Варданян также заявил, что больше не будет участвовать в Играх. Это были его юбилейные, десятые Игры. Он занял второе место.

Жители Намского района, недавно только ликовавшие и праздновавшие победу, в отчаянии, что оба их сильных спортсмена завершают карьеру.

Игры Дыгына — престижнейшее спортивное соревнование в Якутии. Стать чемпионом Игр означает снискать себе всереспубликанскую славу и почет.

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