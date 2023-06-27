В Якутске воспитательница установила приложение и потеряла больше 100 тысяч рублей

Жительницу Якутска обманом заставили установить мобильное приложение для удаленного доступа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию обратилась 37-летняя воспитательница, ставшая жертвой аферистов, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Женщине позвонил неизвестный, представившийся следователем. Он заявил, что на ее банковский счет посягают мошенники, и подключил к разговору якобы специалиста «Центробанка». Под предлогом защиты сбережений они заставили скачать приложение RustDesk, с помощью которого получили доступ к банковскому приложению и похитили 117 тысяч рублей.

– Если вам звонит сотрудник банка и сообщает об угрозе мошенничества, положите трубку и перезвоните в банк. Номер телефона (указан на вашей карте и на официальном сайте банка). Лучше набрать вручную: если звонили мошенники, обратный звонок может соединить вас с ними же, – предупреждают в полиции Якутска.

Не устанавливайте по просьбе незнакомцев приложения «AnyDesk», «RustDesk», «TeamViewer». Такие программы предоставляют полный доступ к мобильному устройству, в том числе и к приложениям банков.

Если у вас есть сомнения относительно безопасности своих сбережений, либо вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, незамедлительно прервите разговор и перезвоните по номеру 102 или 112, либо на «горячую линию» финансового учреждения.

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