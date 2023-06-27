Молния ударила в опору высоковольтной линии в Якутии и оставила без света жителей нескольких районов

Молния расщепила стойку опоры. Фото: Якутскэнерго

Энергетики Западных электрических сетей восстановили электроснабжение вилюйской группы районов Якутии, прерванное 26 июня из-за грозы, передает пресс-служба «Якутскэнерго».

Точное место аварии обнаружили в 20:35 в 103 километрах от села Сунтар — молния ударила в опору высоковольтной линии «Сунтар — Нюрба» и расщепила стойку и траверс.

Фото: Якутскэнерго

Работать энергетикам пришлось вручную, так как опора стоит в болотистой местности, куда тяжелая техника в это время года заехать не может.

В 02:47 27 июня линия полностью была введена в работу. Ограничений электроснабжения нет.

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