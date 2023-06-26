Якутян предупредили о падениях частей ракеты после запуска с «Восточного»

Фото: roscosmos.ru

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартует с космодрома «Восточный» 27 июня. Ее части упадут на территории нескольких районов Якутии, сообщает Служба спасения республики.

Запуск планируется в 14:34:49 по московскому времени (20:34:49 по якутскому времени).

Обломки отделяющихся частей космического корабля приземлятся в лесах Алданского, Олекминского, Вилюйского и Верхневилюйского районов.

– Жителям указанных районов рекомендуется воздержаться от посещения лесных массивов. Убедительная просьба не покидать территории населенных пунктов и быть бдительными. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру «112», – передает пресс-служба ведомства.

После запуска специальные группы направятся в зону падения, чтобы для экологического обследования, поиска и эвакуация отделяющихся частей ракет-носителей.

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