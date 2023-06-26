Полиция нашла хулиганов, разорвавших плакаты в поддержку СВО в Якутске

Фото: t.me/gagarinocrug

Стали известны личности молодых людей, порвавших баннеры в поддержку СВО, сообщает газета «Эхо столицы».

Напомним, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июня на территории Гагаринского округа.

По словам главы округа Евгения Сидоренко, к нему пришел один из вандалов 20-ти лет, извинился и обещал восстановить плакаты, правда, мотивы своего поступка объяснить не смог.

Но прощать этот проступок руководитель управы не стал.

– Извиняться надо не передо мной, а перед матерями, женами и родными участников СВО, которые сейчас на передовой защищают нашу страну! Принципиально заявление забирать не буду.

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