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НовостиПроисшествия26 июня 2023 8:35

Во вторник в Якутске ожидается гроза

Грозу с порывами ветра до 20 м/с прогнозируют в Якутске 27 июня
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: yakutia.info

Фото: yakutia.info

Днем во вторник, 27 июня, в Якутске температура воздуха составит до +32 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Ночью +15+17°, днем +30+32°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики также зафиксировали +32 градуса, ветер 3 м/с.

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