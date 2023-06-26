Жители вилюйской группы районов Якутии остались без электричества из-за грозы

Фото: «Якутскэнерго»

Энергетики восстанавливают электроснабжение в вилюйской группе районов Якутии, прерванное из-за грозы, сообщает пресс-служба «Якутскэнерго».

Отключение высоковольтной линии с отпайками произошло в 16:01 в понедельник, 26 июня, действием защит на подстанции «Сунтар». Поврежденный участок линии нашли — он находится между селом Сунтар и городом Нюрба. Протяженность — 200 километров.

На место выехали шесть бригад сунтарских и нюрбинских энергетиков. Три бригады осматривают подстанции «Эльгяй», «Кюндядя», «Шея». Три — саму линию.

Для электроснабжения потребителей районов в оперативном порядке развернули резервные источники питания — Нюрбинскую, Верхневилюйскую, Вилюйскую дизельные электростанции.

Накануне в соцсетях распространилось фото горящего дома в селе Сунтар. Сообщалось, что в него ударила молния. Посмотреть фото можно тут.

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