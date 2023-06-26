На севере Якутии перевернулась лодка: на борту было шесть человек, один погиб

Фото: Служба спасения Якутии

В субботу, 24 июня, в местности реки Тумара в Эвено-Бытантайском районе перевернулась лодка, сообщает Служба спасения Якутии.

На борту было шесть человек. Один из них утонул. Оставшимся пятерым удалось выбраться на сушу. При этом они разделились: трое вышли на один берег реки, двое — на другой. Последние пропали и не давали о себе знать.

Спасателям удалось сообщить только на следующий день. В 20:41 воскресенья за пропавшими вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные линии».

К счастью, их удалось найти — они были в 10 км от поселка Батагай-Алыта на острове на реке Саккырыр. Их доставили в административный центр Эвено-Бытантайского района.

Ранее прокуратура Якутии сообщала о мужчине 1988 г.р., который утонул на реке Саккырыр из-за опрокидывания лодки. Правда, говорилось, что это произошло на территории Верхоянского района. Это смежный с Эвено-Бытантайским район.

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