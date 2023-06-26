Якутские ИТ-компании создают отечественные программные продукты для АЛРОСА

Фото: Дьулустаан Сергеев/ ЯСИА

В этом году стартовала разработка новых отечественных продуктов силами якутских ИТ-компаний под задачи АЛРОСА. Новые продукты планируют применить не только в самой компании и дочерних организациях, но и в других добывающих компаниях, сообщает ЯСИА.

Для этого в Якутске в здании Квартала труда провели питчинг новых местных проектов в области IT-индустрии. АЛРОСА выступает в качестве постановщика задачи и помогает ИТ-компаниям создать конкурентный качественный продукт, применимый в целом в отрасли. Конечные решения планируют внедрять не только в самой компании, после внедрения в АЛРОСА проекты могут масштабироваться и в другие горнорудные компании.

- Сегодня очень важная для нас сессия. Та работа, которую мы начали с АЛРОСА уже вызывает большой интерес у общественности, IT-специалистов даже на федеральном уровне. Эта работа принесёт пользу не только компании, но и нашей ИТ-отрасли. Это как раз тот синергетический эффект, о котором мы мечтали. Эта стратегическая сессия поможет продемонстрировать другим добывающим компаниям, что это рабочий механизм, - сказал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семёнов.

Фото: Дьулустаан Сергеев/ ЯСИА

Договор о сотрудничестве подписан в январе этого года между АЛРОСА и Фондом развития инноваций Якутии на сумму 100 млн рублей. На эти деньги в течение трех лет силами резидентов ИТ-Парка будут созданы совместные ИТ-решения.

- В компании есть утвержденная министерством цифрового развития России стратегия, куда входят планы мероприятий по импортозамещению всех категорий программного обеспечения. Совместно с Фондом мы концентрируемся на тех решениях, которые нечем заменить, или где мы считаем, что лучше создавать отдельный продукт под конкретную задачу. Сейчас мы запустили два проекта. Первый из них медицинского характера, второй для авиакомпании - это разработка системы мониторинга авиационных двигателей. Сегодня в продолжение мероприятия мы будем смотреть другие решения и предложения якутских разработчиков, думаем, что выберем ещё продукты. Таким образом, мы в этом году наберём 5-6 проектов и начнём по ним работать. Это только начало, мы вошли в эту инициативу только первый год. Я надеюсь, что мы закончим рабочими решениями и в следующем году будем продолжать, - отметил директор по информационным технологиям АЛРОСА Максим Каданцев.