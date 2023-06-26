На автодороге «Харбалах» в Якутии увеличили грузоподъемность до 20 тонн

Фото: ЯСИА

На региональной автомобильной дороге «Харбалах» в Таттинском районе восстановлено дорожное полотно, сообщил в понедельник Управтодор Якутии в своем телеграм-канале.

Работы провели на участке км 5+100 — км 36+205.

В связи с этим с 26 июня разрешен проезд для легкового автотранспорта с общей массой до 20 тонн.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.