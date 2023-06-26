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НовостиПроисшествия26 июня 2023 6:46

Во вторник в Якутии ожидаются грозы и ливни

Синоптики предупреждают о грозе в Якутии 27 июня
Светлана СТЕПАНОВА

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 27 июня, в ряде районов Якутии прогнозируются грозы с порывистым ветром до 17-22 м/с, предупреждает Якутское УГМС.

Это Сунтарский, Нюрбинский, Вилюйский, Верхневилюйский, Горный, Кобяйский, Томпонский, Усть-Алданский, Чурапчинский и Таттинский районы.

Кроме того, в вилюйской группе улусов, Кобяйском и Горном местами ожидаются ливни.

В Якутске также прогнозируют грозу в ближайшие сутки.

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