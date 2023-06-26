Живой пластилин: АЛРОСА помогла якутским школьникам попробовать себя в анимации

Смена SkillsCamp 2023. Animation собрала учеников с 6-го по 8-й класс со всей Якутии. Фото: Игорь САВВИНОВ

Такой проект креативной индустрии запустил «Парк будущих поколений» в рамках программы «Во имя будущего» Целевого фонда будущих поколений Якутии, которая реализуется за счет средств АЛРОСА. Нынешняя смена SkillsCamp 2023. Animation собрала учеников с 6-го по 8-й класс со всей Якутии.

Попробовать себя в анимации, да еще в такой нелегкой пластилиновой технике, смогли 85 школьников из разных уголков Якутии. В течение 10 дней в Малой академии наук РС(Я) в селе Чапаево Хангаласского района они учились творить и дружить с помощью наставников - преподавателей, вожатых и художественных руководителей. В финале смены 8 команд из 16 подготовили и представили на суд экспертов свои проекты - короткометражные мультфильмы с героями из пластилина. Как признаются сами авторы, было сложно, но интересно.

Арчил Матвеев. Фото: Игорь САВВИНОВ

Арчил Матвеев, ученик Чурапчинской гимназии:

- До этого лепил только в детском саду. Вообще, я творческий человек - занимаюсь музыкой, играю на гитаре, рисую. Самым сложным для меня было сделать персонажей подвижными, но наша команда справилась, и мы сделали это! Каждый занимался своим делом, и вместе получили результат.

Гордея Гуливец, ученица 3-й школы Якутска:

- Декорации мы готовили несколько дней, а героев слепили за один день. Трудно было смонтировать около 200 кадров, но мы справились. Нравится то, что я узнала новое, что меня отобрали в смену анимации. Самым радостным моментом было, когда наша работа была отобрана в финал. Это было моей маленькой победой.

По мнению коммерческого директора компании deti-MBA Жоры Меджлумяна, важно объединять усилия, чтобы добиваться результатов.

Гордея Гуливец. Фото: Игорь САВВИНОВ

- Дети максимально заинтересованы, вовлечены и дисциплинированны, им хочется дать больше информации. В чем польза такого обучения? Когда ребята объединяются по интересам, создают свое комьюнити-сообщество, поддерживают друг друга, это очень помогает им в развитии. Потому что общество и люди, которые тебя окружают, служат тебе поддержкой и источником вдохновения. Мы создаем такие условия для подростков, чтобы они были максимально мотивированы, амбициозны, - говорит директор.

Творческая работа развивает креативное мышление, уверены организаторы, и это помогает успешному развитию личности. За смену в Малой академии наук дети познакомились с режиссурой, 2D-, 3D-анимацией, монтажом, основами сценарного мастерства, художественной лепкой.

Персонажи из пластилина. Фото: Игорь САВВИНОВ

В «Парке будущих поколений» отметили, что проект реализован в полной мере и есть результат в виде полноценных мультфильмов. Помимо основ анимации дети учились работать в команде, занимались спортом, активно отдыхали. Всю информацию можно получить на сайте parkyakutia.ru.