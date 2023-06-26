В Якутии пара вымогала 100 тысяч рублей, избивая знакомую

Фото из архива КП

В Кобяйском районе осуждены мужчина и женщина, которые пришли в гости к знакомой, избили и истребовали крупную сумму денег, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Пара потребовала передать им 10 тысяч рублей. Услышав отказ, распылили газовый баллончик в лицо потерпевшей, а также применили физическую силу. Напуганная жертва выполнила требования.

Затем гостья решила, что ей необходима компенсация морального вреда, и потребовала еще 100 тысяч рублей. Хозяйка дома отказалась, после чего ее мучители продолжили избиение. Мужчина пригрозил ударить электрошокером и, схватив за горло руками, начал её душить. После чего потерпевшая передала им требуемую сумму денег.

Было заведено дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

С учетом полного возмещения ущерба и наличия малолетнего ребенка суд назначил женщине наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы условно. Мужчина осужден также условно на 2,5 года. Обоим установлен испытательный срок на 2 года. Также удовлетворен иск потерпевшей о возмещении морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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