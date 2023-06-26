После смерти постояльцев на счетах дома престарелых Олекминского района скопилось 13 миллионов рублей

В олекминском соцучреждении скопились 13 миллионов рублей после смерти постояльцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проверка в учреждении социального обслуживания в Олекминском районе выявила нарушения бюджетного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В течении длительного времени со дня смерти постояльцев никем невостребованными оставались их денежные средства, так как наследники не обращались для вступления в наследство.

По статье 1151 Гражданского кодекса РФ выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации. Ради проведения этой процедуры прокуратура района направила исковые заявления в суд. По итогам рассмотрения в государственный бюджет будет перечислено свыше 13 млн рублей.

Решения суда не вступили в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.