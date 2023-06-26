После скандала с мигрантом в Якутске полиция провела операцию и выявила шесть нелегалов

Фото: МВД Якутии

В рамках I этапа операции «Нелегал-2023» полицейские проверили места концентрации иностранных граждан — автомойки, кафе восточной кухни и развлекательные заведения, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

По результатам проверки в подразделение по вопросам миграции доставили 12 иностранных граждан, у которых не был при себе документов. Из них шестеро оказались нелегалами, незаконно находящимися на территории России. Пятеро — граждане Узбекистана, один — Таджикистана.

Фото: МВД Якутии

На них составили административные протоколы по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ.

Также у двоих граждан Киргизии выявили нарушения правил миграционного учета. На них составили административные протоколы по ч.1 ст.18.8.

Мероприятия по пресечению нарушений миграционного законодательства будут продолжены.

Фото: МВД Якутии

Напомним, недавно в Якутске разгорелся скандал с мигрантом, напавшим на автомойке на женщину с ребенком. Происшествие вызвало большой общественный резонанс. Мужчину арестовали на 10 суток. Позже в Сети опубликовали полное видео конфликта, снятое камерой наружного наблюдения. После этого некоторые комментаторы встали на сторону мигранта и потребовали освободить его.

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