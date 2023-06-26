Три человека погибли в ДТП за праздничные выходные в Якутии

Фото: ГИБДД Якутии

С 23 по 25 июня в республике зарегистрировано 6 автоаварий, в результате которых погибли 3 человека и 6 получили травмы, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

Всего с начала 2023 года в ДТП погиб 31 человек, всего зарегистрировано 315 дорожных происшествий, в которых ранения получили 406 человек. Только в период 20, 21 и 23 июня в Оймяконском, Усть-Алданском, Нюрбинском и Чурапчинском районах из жизни ушло 8 человек.

Во время рейдов на прошедших выходных сотрудники ГИБДД составили 1652 административных протокола, задержали и отстранили от права управления 72 нетрезвых водителя, из которых 7 сели за руль пьяными повторно. Еще 67 человек пойманы без водительского удостоверения.

Сообщать о пьяном водителе ГИБДД просит по телефонам в дежурную часть ГИБДД: 127, 8(4112)35-22-22, 8 (4112) 47-35-69 или в полицию:102

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