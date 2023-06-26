В Якутске работник магазина цифровой техники продавал товар «мимо кассы» и присваивал деньги

Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию Якутска обратился представитель магазина цифровой и бытовой техники с заявлением о выявлении недостачи на сумму порядка 64 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что к этому причастен 22-летний продавец. Молодой человек продавал «мимо кассы» товар, в том числе сотовый телефон, и присваивал полученные от покупателей деньги.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Бывший продавец магазина находится под подпиской о невыезде.

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