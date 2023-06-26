В Якутске могут начать поиск финансирования для новой программы переселения из аварийных домов

В Якутске планируют начать новую программу переселения из аварийного фонда. Фото: пресс-служба администрации Якутска

В понедельник, 26 июня, мэр Евгений Григорьев провел выездное совещание у ветхих домов в Строительном округе.

После осмотра аварийных домов по улице Пионерская предложил директору публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Андрею Шелковому начать возможности для нового этапа переселения.

Фото: пресс-служба администрации Якутска

– Озвучил нашу главную просьбу – найти способ обеспечить финансирование программы переселения граждан из аварийного жилья в Якутске на 2024-2025 гг., так как действующий этап программы, 2019-2025 гг., мы завершаем досрочно, в 2023 году, – рассказал Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.

На этой же встрече на совещании озвучили планы и постановочные вопросы реализации комплексного развития микрорайона «Спортивный» силами АО СЗ «РИА»: для ускорения реализации этапов КРТ также требуется дополнительное финансирование.

На встрече также присутствовали министр строительства Павел Кылатчанов, и.о. генерального директора Дирекции жилищного строительства Сергей Кылбанов. Фото: пресс-служба администрации Якутска

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