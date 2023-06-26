Опубликованы цены и расписание перевозок на водном транспорте в Якутии

Фото: parohodoff.ru

Началась реализация билетов по субсидируемым тарифам в рамках государственной программы доступности пассажирских перевозок водным транспортом, сообщает Минтранс Якутии.

Ежегодно республика поддерживает работу 15 социально значимых маршрутов. Субсидия составляет от 10 до 70 % от экономически обоснованного тарифа в зависимости от расстояния маршрута и типа судов.

Бронирование и приобретение билетов возможно по указанным номерам телефонов, в кассах продаж и онлайн на сайте Главного агентства речного сообщения.

Актуальные цены и расписание на речном транспорте Якутии

Источник: Минтранс Якутии

Источник: Минтранс Якутии

Источник: Минтранс Якутии

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.