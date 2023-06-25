Скакун из Амгинского района стал победителем скачек на призы главы Якутии

Фото: Андрей СОРОКИН

В рамках Ысыаха Туймаады 25 июня в Якутске состоялись республиканские конные скачки на лошадях чистокровной верховой породы на приз главы Якутии, сообщает пресс-служба правительства республики.

Общий призовой фонд скачек составил 6,2 миллиона рублей.

Главный приз главы Якутии на дистанции 2400 м на скачках среди лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы, рожденных в республике, выиграл Ламан Леча (СХПК им. Строда Амгинского улуса).

Скакун добежал за 2 мин. 38,26 сек, побив рекорд скачек Айсен Николаев вручил победителю сертификат на денежный приз в размере 2,5 млн рублей. Тренер-жокей – Спиридон Тимофеев.

Второй призер Князь Болотоков из Чурапчинского района награжден 1,25 млн рублей. Третье место у Аутлендера из Намского улуса (750 тыс. рублей), IV у Байсар Барс Сунтарского улуса (500 тыс. рублей).

Также в рамках конных скачек на приз Главы Якутии проведены забеги на дистанции 1000 м (приз «Летний») среди лошадей 2-х лет чистокровной верховой породы, рожденных в РС(Я), и среди лошадей 2-х лет и старше чистокровной верховой породы (приз «Критериум»).

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