«Ысыах Туймаады -2023» посетило около 235 тысяч человек

Фото: Андрей СОРОКИН

Национальный праздник якутов шел два дня и установил новый рекорд – его посетило 235 тысяч гостей и жителей Якутии.

В этом году он посвящен Году педагога и наставника в Российской Федерации, Году труда в Якутии и присвоению городу Якутску звания «Город трудовой доблести» и Году Дьөһөгөй Айыы – Божеству Лошади по якутскому календарю.

Фото: Андрей СОРОКИН

Традиционно церемония открытия началась с исполнения ритуалов и обряда очищения. В обряде благословения – алгыс приняли участие 100 лучших педагогов и наставников и 100 представителей трудовых династий города Якутска. Алгысчыты совершили обряд поклонения Священному Огню, духам земли – Верхним божествам Айыы, Дьөһөгөй Айыы – Божеству Лошади.

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии также сообщил радостную весть о рождении миллионного жителя Якутии. Он выразил уверенность в том, что теплые слова, которые прозвучали в алгысе, дойдут до всех, особенно до наших защитников, которые сражаются сейчас за Родину.

В завершении церемонии гости и участники исполнили массовый круговой танец осуохай с участием Ил Дархана.

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