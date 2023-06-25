30-градусная жара продолжит царить в Якутске

Фото: КP.RU

В Якутске 26 июня термометры вновь превысят показатель в 30 градусов.

– Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Ночью +15+17°, днем +31+33°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Также летний зной обрушится на арктическую зону Якутии, подробнее по ссылке.

Днем 25 июня в столице региона было плюс 32 градуса.

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