В Якутии тушат три лесных и один ландшафтный пожары

В Якутии тушат 4 пожара Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на утро 25 июня, в Якутии действуют 4 пожара общей площадью 365 гектар, сообщает оперштаб республики.

В Оймяконском районе в 32,5 км от села Терют идут работы по локализации и тушению. Также в 17,1 км от момского села Чумпу-Кытыл в лесах Усть-Янского района. Тушат ландшафтное возгорание в Абыйском районе в 13 км от села Кенг-кюель.

Задействованы 83 сотрудника лесопожарных формирований, 3 местных жителя, вертолёт МИ-8т и 3 автомашины. Основной причиной появления огня назвали грозы.

Сегодня, 25 июня, на авиапатрулирование территории Якутии ведет 21 воздушное судно. Планируется вылет самолета -зондировщика ЯК-40.

Чрезвычайно высокий 4 класс пожарной опасности сохраняется в Верхоянском, Мирнинском и Томпонском районах сохраняется

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