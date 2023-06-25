Скандальную рекламу комиссионного магазина демонтировали в Якутске

Фото: SakhaDay

Двусмысленный баннер с перфоратором и девушкой в неоднозначной позе сняли с аварийного дома по улице Лермонтова, сообщает SakhaDay.

Ранее жители Якутска раскритиковали рекламу комиссионного магазина, усмотрев на нем намек на половой акт. Владелец магазина Александр уверял, что ничего пошлого не видит в этом изображении. Тем не менее в УФАС выявили признаки нарушения закона.

Сегодня, 25 июня, рекламу демонтировали. Как прокомментировал глава Центрального округа Юрий Семенов, скорее всего, баннер после предписания Управления муниципальных инспекций.

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