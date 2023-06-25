В Якутске выявили строительную фирму, сокрывшую налоги на 63 миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силовики в Якутске выявили факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 63 миллионов рублей со стороны ООО «Приоритет», сообщает МВД по Якутии.

Факт выявлен УЭБ и ПК МВД по Якутии совместно с УФСБ республики и налоговым органом.

СУ СК России по Якутии 23 июня завел уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Что известно об этой фирме

По данным «КП – Якутия», директором компании является Мамедов Бахман Юсиф Оглы. Она занимается строительством жилых и нежилых зданий. Среднесписочная численность работников – 12 человек. На 16 июня есть сведения о приостановке операций по счетам.

Выручка компании в 2021 году составила 210 миллионов рублей, а за 2022 год – всего 102,6 миллиона рублей. При этом чистая прибыль за прошлый год выросла на 88% и составила 6,4 миллиона.

Компания зарегистрирована в Якутске с 2017 года. Ранее она работала в Красноярске.

У Мамедова есть еще одна компания в Якутске ООО «Антаки» (торговля розничная напитками в специализированных магазинах). Зарегистрирована на Чернышевского, д. 46/2.

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