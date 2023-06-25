Юные якутянки завоевали две бронзовые медали чемпионата России по вольной борьбе

Фото: РЦСПСК "Триумф"

На чемпионате России по вольной борьбе в Каспийске сборная Якутии завоевала бронзовые медали, сообщает Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд «Триумф».

В весовой категории до 57 кг представительница республики Севиль Назарова с преимуществом вела схватку со спортсменкой из Москвы Марией Бузаровой, затем уложила соперницу на лопатки. Отмечается, что для якутянки это уже пятая бронза на чемпионатах России.

Также третье место взяла студентка якутского училища олимпийского резерва 18-летняя Лилиана Рожина из Усть-Янского района. Поединок с Ани Махмудян из Рязанской области завершился со счетом 7:3 в пользу спортсменки из Якутии.

– Лили – это новое имя в борьбе, – считает тренер сборной республики по женской борьбе Николай Рожин.

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