Стройка мусороперегрузочной станции в Якутске не завершится в этом году

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В этом году в Якутска планировалось возвести мусороперегрузочную станцию с элементами сортировки, но сроки будут сдвинуты из-за изменений в проекте, сообщает пресс-служба правительства Якутии

С этого объекта на 8 километре Вилюйского тракта на полигон должны поставляться отсортированные отходы. Реализует проект компания «Айылга». Из части вторсырья планируется производить альтернативное топливо.

– Работы там начаты, но, к сожалению, завершить строительство объекта не представляется возможным. Измененная проектная документация все еще находится на экспертизе, – прокомментировал первый вице-премьер Дмитрий Садовников.

На 27-м километре Вилюйского тракта строится новый мусорный полигон. Первый этап, включающий всю инфраструктуру и два из пяти участков для размещения отходов, реализует ГУП «ЖКХ РС (Я)». Общая готовность объекта оценивается почти на 50%. К осени первый этап должен быть завершен.

Второй этап стартует в 2024-2028 годы. Он предусматривает обустройство остальных трех участков размещения отходов и вспомогательной зоны: КПП, склада ГСМ и других объектов.

После ввода этих объектов планируется начать рекультивацию свалки на 9 км Вилюйского тракта, срок эксплуатации которой уже истек.

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