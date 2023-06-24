Глава Якутии подержал выступление президента Путина

Фото: Андрей СОРОКИН

После выступления президента о вооруженном мятеже, произошедшем 24 июня, глава Якутии выступил с заявлением. Он поддержал Путина:

– Якутия вместе с Владимиром Владимировичем Путиным! Сила России – в единстве её многонационального народа!

Сейчас как никогда важно проявить эту силу, не дать внешним и внутренним врагам расколоть нас и принести вражду в наш дом. Все распри и личные счёты должны быть отставлены в сторону, когда речь идёт о самом будущем нашей страны.

Мы все вместе будем биться за Россию! Сегодня, в день национального праздника Ысыах в Якутии, мы - все якутяне, проводим священный алгыс для наших воинов и молимся о нашей Победе!

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