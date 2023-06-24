В Якутии родился миллионный житель

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Якутии родился долгожданный миллионный житель, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Это девочка. Вес — 4100 граммов, рост — 56 см.

Появилась она на свет в семье Гаврила и Арины Онуфриевых из города Мирного. Роды прошли в Перинатальном центре Республиканской больницы №1.

Поздравляем Онуфриевых с рождением малышки и всех жителей республики со знаменательным событием. Пожелаем маленькой якутянке здоровья, счастья и долгих лет жизни.

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