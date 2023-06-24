В Якутии утонули двое детей двух и восьми лет

Река Матта. Фото: yak.guidebook.ru

Двое детей двух и восьми лет утонули в водоемах Якутии за последние несколько дней, сообщил Следком республики.

Тело двухлетнего мальчика обнаружили в водоеме, расположенном вблизи частного домовладения в селе Оймякон. Сообщение поступило в следственный отдел 21 июня.

По данным следствия, ребенок во время игры ненадолго остался без присмотра родителей.

Восьмилетний мальчик утонул 22 июня в селе Бердигестях Горного района. Он находился на берегу реки с друзьями без присмотра взрослых. И в какой-то момент бросился в воду за мячом, но не справился с течением.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и напоминают о необходимости контроля за местонахождением детей.

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